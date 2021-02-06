МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Решение агентства Fitch о подтверждении рейтинга России является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов: зарубежные санкции стимулируют развитие российской экономики

В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB", прогноз стабильный. Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3,0%.

"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне BBB со стабильным прогнозом — является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", — прокомментировал Силуанов.

В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

"Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков. Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", — добавил глава Минфина.