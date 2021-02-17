МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется. Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний вызовом для России

"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).

Согласно статистике, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%.

В минувшем году глава государства поставил перед правительством РФ задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года. Путин предложил обдумать введение продовольственных сертификатов

Президент также подчеркнул, что надо работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.

"По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема", — ответил президент.

Путин добавил, что Россия в рамках ЕАЭС старается развивать такие отношения, чтобы "и там создавались рабочие места", чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров.