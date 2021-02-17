Путин отметил улучшение ситуации с безработицей в России
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется.
"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).
Согласно статистике, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%.
В минувшем году глава государства поставил перед правительством РФ задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.
Президент также подчеркнул, что надо работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.
"По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема", — ответил президент.
Путин добавил, что Россия в рамках ЕАЭС старается развивать такие отношения, чтобы "и там создавались рабочие места", чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210217/833061033.html