Федеральный бюджет не смог потратить свыше 1 триллиона рублей за 2020 год
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Главные распорядители бюджетных средств — Минфин и ряд других ведомств — не потратили за прошлый 2020 год 1,02 триллиона рублей. Эти деньги, сообщает Счетная палата, были запланированы в федеральном бюджете 2020 года.
Счетная палата в оперативном докладе поясняет, что эта сумма сопоставима с показателем за 2019 год: тогда не было потрачено 1,12 триллиона рублей, 4,3% сводной росписи с изменениями.
При этом исполненные расходы бюджета выросли более чем на четверть. По этому показателю Российская Федерация вошла в прошлом году в топ-5 стран "Большой двадцатки". Всего страна потратила 22,8 триллиона рублей.
Принципиальным отличием 2020 года от 2019 стал более высокий уровень исполнения расходов на национальные проекты: 97,4%, это на 5,9 процентного пункта выше прошлого периода.
Больше всего неисполненных бюджетных назначений были зафиксированы по пяти направлениям. Это:
- общегосударственные вопросы (443 миллиарда рублей),
- оборона (139миллиардов рублей),
- правоохранительная деятельность (117 миллиардов),
- экономика (114 миллиардов),
- ЖКХ (69 миллиардов).
Если говорить про общегосударственные вопросы, то здесь доля неисполненных финансовых средств была максимальной (22,7% сводной росписи с изменениями). Главным образом это объясняется существенным объемом неиспользованных ассигнований резервного фонда правительства.
Значительной доля неиспользованных ассигнований стало и жилищно-коммунальное хозяйство — 15,6%.
Напомним, что неиспользованные остатки денег из бюджета будут перенесены на следующий — 2021 — год. В том числе они попадут в резервный фонд правительства.
Счетная палата оценивает, что в 2021 году около 60% переходящих остатков денежных средств будут потрачены на те же цели, на которые они были запланированы.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210224/833103309.html