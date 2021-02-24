МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Главные распорядители бюджетных средств — Минфин и ряд других ведомств — не потратили за прошлый 2020 год 1,02 триллиона рублей. Эти деньги, сообщает Счетная палата, были запланированы в федеральном бюджете 2020 года. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

Счетная палата в оперативном докладе поясняет, что эта сумма сопоставима с показателем за 2019 год: тогда не было потрачено 1,12 триллиона рублей, 4,3% сводной росписи с изменениями.

При этом исполненные расходы бюджета выросли более чем на четверть. По этому показателю Российская Федерация вошла в прошлом году в топ-5 стран "Большой двадцатки". Всего страна потратила 22,8 триллиона рублей.

Принципиальным отличием 2020 года от 2019 стал более высокий уровень исполнения расходов на национальные проекты: 97,4%, это на 5,9 процентного пункта выше прошлого периода.

Больше всего неисполненных бюджетных назначений были зафиксированы по пяти направлениям. Это:

общегосударственные вопросы (443 миллиарда рублей),



оборона (139миллиардов рублей),



правоохранительная деятельность (117 миллиардов),

экономика (114 миллиардов),

ЖКХ (69 миллиардов).

Если говорить про общегосударственные вопросы, то здесь доля неисполненных финансовых средств была максимальной (22,7% сводной росписи с изменениями). Главным образом это объясняется существенным объемом неиспользованных ассигнований резервного фонда правительства.

Значительной доля неиспользованных ассигнований стало и жилищно-коммунальное хозяйство — 15,6%.

Напомним, что неиспользованные остатки денег из бюджета будут перенесены на следующий — 2021 — год. В том числе они попадут в резервный фонд правительства.

Счетная палата оценивает, что в 2021 году около 60% переходящих остатков денежных средств будут потрачены на те же цели, на которые они были запланированы.