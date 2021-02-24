2021-02-24T09:29:23+03:00
2021-02-24T09:29:23+03:00
2021-02-24T09:29:23+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210224/833103453.html
Разрушающим природу российским компаниям придумали наказание
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский бизнес, который своей работой оказывает разрушающее влияние на природу, будут наказывать, пишет РБК. В российском правительстве хотят разработать механизм по... ПРАЙМ, 24.02.2021
новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83226/69/832266959.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/69/832266959.jpg
https://1prime.ru/images/83226/69/832266958.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/69/832266958.jpg
https://1prime.ru/images/83226/69/832266956.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/69/832266956.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес, который своей работой оказывает разрушающее влияние на природу, будут наказывать, пишет РБК.
В российском правительстве хотят разработать механизм по ограничению дивидендов для компаний в случае, если бизнес-структура не ликвидирует нанесенный ущерб окружающей среде, поясняет издание.
Предполагается, что такой план смогут разработать уже до 1 марта.
В первую очередь документ будет служить для борьбы с брошенными вредными производствами.
Такое поручение вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко отдала министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министерству промышленности и торговли, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.