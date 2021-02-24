МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес, который своей работой оказывает разрушающее влияние на природу, будут наказывать, пишет РБК.

В российском правительстве хотят разработать механизм по ограничению дивидендов для компаний в случае, если бизнес-структура не ликвидирует нанесенный ущерб окружающей среде, поясняет издание.

Предполагается, что такой план смогут разработать уже до 1 марта.

В первую очередь документ будет служить для борьбы с брошенными вредными производствами.

Такое поручение вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко отдала министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министерству промышленности и торговли, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.