МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова роль Банка России в повышении инвестиционной активности в стране и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику. Кремль не подтвердил дату обращения Путина к Федеральному Собранию

"ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России — это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире, наоборот, макростабильность является тем фактором, который на самом деле получает наивысшую оценку среди мировых финансистов", — сказал Песков.

Накануне на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин отметил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику — ставка ЦБ была снижена до исторического минимума, а бюджетный стимул составил около 4,5% ВВП.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит.