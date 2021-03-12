2021-03-12T12:29:36+03:00
2021-03-12T12:29:36+03:00
2021-03-12T12:29:36+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210312/833221747.html
Песков заявил о "неоспоримой" макростабильности в России
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... ПРАЙМ, 12.03.2021
экономика рф, дмитрий песков, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
https://1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
https://1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210312/833221706.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России никем не оспаривается и получает наивысшую оценку мировых финансистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова роль Банка России в повышении инвестиционной активности в стране и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику.
"ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России — это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире, наоборот, макростабильность является тем фактором, который на самом деле получает наивысшую оценку среди мировых финансистов", — сказал Песков.
Накануне на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин отметил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику — ставка ЦБ была снижена до исторического минимума, а бюджетный стимул составил около 4,5% ВВП.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит.