МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по предварительной оценке, ускорилась до 1,6% с 1,3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Власти будут спонсировать съемки иностранных фильмов в России

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Годом ранее, в апреле 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.

Базовая годовая инфляция в апреле, по предварительной оценке, составила 0,8% против 0,9% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.