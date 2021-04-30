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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210430/833582353.html
Годовая инфляция в еврозоне в апреле ожидаемо ускорилась до 1,6%
Макроэкономика
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по предварительной оценке, ускорилась до 1,6% с 1,3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства... ПРАЙМ, 30.04.2021
еврозона, инфляция, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по предварительной оценке, ускорилась до 1,6% с 1,3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
Годом ранее, в апреле 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.
Базовая годовая инфляция в апреле, по предварительной оценке, составила 0,8% против 0,9% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.