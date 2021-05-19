МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 18,7 миллиарда долларов, снизившись на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Профицит внешней торговли России снизился на 11,6%, сообщает Банк России

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-апреля 2021 года уменьшилось на треть по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до 18,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.