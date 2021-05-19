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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210519/833702814.html
Чистый отток капитала из России снизился на треть, сообщает Банк России
Макроэкономика
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Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 18,7 миллиарда долларов, снизившись на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует... ПРАЙМ, 19.05.2021
российская экономика, чистый отток капитала, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 18,7 миллиарда долларов, снизившись на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-апреля 2021 года уменьшилось на треть по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до 18,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, в отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.