МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти выбрали претендентов на деньги из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ethereum подорожал на 30% за сутки

Предварительно, пишет РБК, на деньги "главной российской кубышки" претендуют семь проектов.

В общей сложности на них могут направить почти 900 миллиардов рублей.

По данним источников издания, речь идет о развитии:

автомобильных дорог,



железнодорожных путей,



обновлении вагонов метро,

ЖКХ.

В качестве примера издание указывает проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ): на него могут выделить деньги из ФНБ. Также в список попали проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга.