2021-05-24T16:51:14+03:00
2021-05-24T16:51:14+03:00
2021-05-24T16:51:14+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210524/833740669.html
СМИ назвали претендентов на деньги из российской "кубышки"
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти выбрали претендентов на деньги из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предварительно, пишет РБК, на деньги "главной российской кубышки" претендуют семь... ПРАЙМ, 24.05.2021
бюджет, россия, фнб, новости, промышленность, экономика, бизнес, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти выбрали претендентов на деньги из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Предварительно, пишет РБК, на деньги "главной российской кубышки" претендуют семь проектов.
В общей сложности на них могут направить почти 900 миллиардов рублей.
По данним источников издания, речь идет о развитии:
- автомобильных дорог,
- железнодорожных путей,
- обновлении вагонов метро,
- ЖКХ.
В качестве примера издание указывает проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ): на него могут выделить деньги из ФНБ. Также в список попали проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга.