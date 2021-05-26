МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Два триллиона рублей было выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году, это позволило сохранить 5,3 миллиона рабочих мест, сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Поддержка малого и среднего бизнеса в прошлый, наверное самый тяжёлый год для экономики нашей страны — 2 триллиона рублей… 10% расходов бюджета", — сказал Макаров в ходе экспертного обсуждения предложений предпринимателей в предвыборную программу "Единой России". Курс биткоина к вечеру будет колебаться около $40 тысяч, полагает эксперт

Кроме того, это позволило сохранить около 5,3 миллиона рабочих мест, добавил Макаров.

"Уже в этом году у нас на 96 тысяч человек выросло количество людей, которые зарегистрировались в качестве малого бизнеса. Это показатель того, что наши совместные решения работают. В этом направлении нам дальше двигаться", — заключил Макаров.