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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210526/833756041.html
Два триллиона рублей было выделено на поддержку МСП в 2020 году
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Два триллиона рублей было выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году, это позволило сохранить 5,3 миллиона рабочих мест, сказал председатель комитета... ПРАЙМ, 26.05.2021
поддержка бизнеса, россия, мсп, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Два триллиона рублей было выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году, это позволило сохранить 5,3 миллиона рабочих мест, сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Поддержка малого и среднего бизнеса в прошлый, наверное самый тяжёлый год для экономики нашей страны — 2 триллиона рублей… 10% расходов бюджета", — сказал Макаров в ходе экспертного обсуждения предложений предпринимателей в предвыборную программу "Единой России".
Кроме того, это позволило сохранить около 5,3 миллиона рабочих мест, добавил Макаров.
"Уже в этом году у нас на 96 тысяч человек выросло количество людей, которые зарегистрировались в качестве малого бизнеса. Это показатель того, что наши совместные решения работают. В этом направлении нам дальше двигаться", — заключил Макаров.