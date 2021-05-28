МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Треть граждан страны считает, что ситуация в экономике станет тяжелой в ближайшее время, сообщает Lenta.ru. Омбудсмен прокомментировал предложение о переходе на "четырехдневку"

Об усугублении рецессии говорили опрошенные не старше 24 лет, а также возрастная группа от 45 до 54 лет. На позитивном сценарии настаивали граждане от 25 до 34 и от 35 до 44 лет, рассказали в Boston Consulting Group и "Ромире".

34 процента респондентов уверены, что их экономическое положение ухудшится. Такой точки зрения придерживается 36 процентов мужчин и 32 процента женщин.

В 2020 году пессимистичный сценарий развития экономической ситуации поддерживали вдвое больше россиян (64 процента).

При этом 45 процентов респондентов сказали, что в экономике будет сохранен статус-кво, а все показатели останутся на тех же значениях.