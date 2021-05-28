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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210528/833775299.html
Россияне ждут ухудшения экономической ситуации
Макроэкономика
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Треть граждан страны считает, что ситуация в экономике станет тяжелой в ближайшее время, сообщает Lenta.ru. Об усугублении рецессии говорили опрошенные не старше 24 лет, а также... ПРАЙМ, 28.05.2021
кризис, ромир, экономика, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Треть граждан страны считает, что ситуация в экономике станет тяжелой в ближайшее время, сообщает Lenta.ru.
Об усугублении рецессии говорили опрошенные не старше 24 лет, а также возрастная группа от 45 до 54 лет. На позитивном сценарии настаивали граждане от 25 до 34 и от 35 до 44 лет, рассказали в Boston Consulting Group и "Ромире".
34 процента респондентов уверены, что их экономическое положение ухудшится. Такой точки зрения придерживается 36 процентов мужчин и 32 процента женщин.
В 2020 году пессимистичный сценарий развития экономической ситуации поддерживали вдвое больше россиян (64 процента).
При этом 45 процентов респондентов сказали, что в экономике будет сохранен статус-кво, а все показатели останутся на тех же значениях.