С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Важнейшими проблемами в сфере финансов россияне считают высокую инфляцию, которая "съедает" доходы и сбережения, и финансовое мошенничество, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов. Фондовые индексы США сдали позиции

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,3 с мартовских 5,8%.

"Главной проблемой, связанной с финансами, россияне считают высокую инфляцию, которая обесценивает доходы и снижает доходность сбережений (66%). В топ-3 таких проблем вошли телефонное и онлайн-мошенничество (55%), а также отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества (39%)", — рассказал Пахомов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что 29% граждан считают важной для себя финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с нарушающими права потребителей организациями, 24% — отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% — отсутствие достаточной страховой защиты по вкладам. При этом он напомнил, что государство гарантирует в случае отзыва лицензии у банков возврат вкладов и процентов в общей сумме 1,4 миллиона рублей.

Еще 22% граждан считают важнейшей проблемой в сфере финансов отсутствие полной информации и высокие риски по инвестиционным продуктам.

Одной из острейших проблем россияне считают телефонное и онлайн-мошенничество. По данным "Открытия", 66% граждан в последний год сталкивались с действиями финансовых мошенников, но не пострадали от их действий. Около 8% граждан не только сталкивались с мошенниками, но и потеряли из-за них деньги, а еще 26% опрошенных заявили, что ни они, ни члены их семьи с финансовыми мошенниками в последний год не сталкивались.

Кроме того, Пахомов отметил, что отношение россиян к биометрии остается неоднозначным. Так, 20% граждан полностью поддерживают сдачу биометрических данных и считают, что за использованием этой технологии будущее. Еще 37% опрошенных в целом относятся к биометрии положительно, но не видят в ней особых преимуществ для себя. Около 23% респондентов опасаются биометрии из-за рисков утечки данных, а каждый пятый россиянин выступает против биометрии. Курс евро колеблется к доллару после выхода статданных по еврозоне

Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.