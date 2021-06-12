МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Правительством в Госдуму внесен проект федерального закона, предлагающий наделить прокуроров правом подавать иски о признании недействительными сделок, которые совершены с нарушением законодательства о легализации доходов. Украина опасается остановки транзита газа из-за "Северного потока-2"

В пояснительной записке правительства РФ к проекту федерального закона сказано, что кабмин предлагает "расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе, наделив его правом на обращение в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, и о применении последствий их недействительности".

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"Реализация предложений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, — указано в пояснительной записке правительства.

Правительство РФ назначило статс-секретаря — заместителя Министра юстиции Российской Федерации Андрея Викторовича Логинова официальным представителем Правительства при рассмотрении данного законопроекта, сказано в распоряжении правительства.