МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Доходы российского бюджета в текущем году вполне могут превысить плановые расходы, однако в этом случае власти, вероятно, примут решение увеличить бюджетные траты на социально-значимые направления, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с профицитом в 312,073 миллиарда рублей. Доходы бюджета достигли 9,320 триллиона рублей, а расходы составили 9,007 триллиона.

"Формирование профицита федерального бюджета в январе-мае было в основном обусловлено ростом нефтегазовых доходов на 28,4% в годовом выражении, что в основном связано со стабильным восходящим трендом нефтяных котировок выше уровня бюджетного правила. При этом во втором полугодии существенную поддержку нефтегазовым доходам федерального бюджета может оказать восстановление мировой экономики", — прокомментировала Сафина.

По ее словам, на этот фактор указывают и регулярные пересмотры прогнозов спроса на нефть со стороны ключевых международных отраслевых организаций. "Кроме того, продолжается активное восстановление внутреннего спроса, так как платежи НДС на внутренние товары, работы и услуги по итогам пяти месяцев выросли на 31,4% в годовом выражении", — отметила эксперт.

Она добавила, что укрепление российской валюты ниже 72 рублей за доллар, восстановление внешней торговли стимулирует рост импорта и, соответственно, рост доходов, связанных с ввозимой продукцией — НДС, акцизы, таможенные пошлины. Аналитики ждут роста промпроизводства еврозоны в апреле на 37,4%

"При сохранении указанных тенденций бюджетные доходы по итогам года теоретически могут превысить плановые расходы бюджета (21,5 триллиона рублей). Однако важно отметить, что в этом случае наиболее вероятным сценарием станет расширение объемов расходов федерального бюджета, в том числе ускорение финансирования мероприятий национальных проектов, а также других социально-значимых направлений", — заключила эксперт.

Федеральный бюджет РФ в текущем году был спланирован с дефицитом в 2,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ сообщал, что дефицит бюджета по итогам 2021 года ожидается около 1% ВВП, если конъюнктура сильно не изменится во втором полугодии.