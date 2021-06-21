МОСКВА — 21 июн — ПРАЙМ. Инвестиции в российские облигации и активы были нулевыми на прошлой неделе, пишут "Известия". Экономист оценил потенциал перетока средств из банков на фондовый рынок

"Приток средств в целом на развивающиеся рынки снижался в последние недели", — утверждает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Кабаков добавил, что отсутствие активности инвестором можно объяснить следующими факторами:

результаты заседания ФРС

укрепление доллара к корзине высокодоходных валют

"Учитывая снижение геополитических рисков, несмотря на рост рисков по развивающимся рынкам в целом, глобальные инвесторы в ближайшие недели могут увеличить лимиты по России, отыгрывая позитивную повестку и продолжающееся укрепление рубля, — полагает Ярослав Кабаков.





Прошлая неделя "стала худшей с начала года", потому что инвестиции в облигации и активы отсутствовали, прокомментировали в компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Эксперты предсказали рост рублю на следующей неделе

"Изменение денежных потоков средств инвесторов в фондах, специализирующихся на российских акциях, даже несмотря на то, что активы таких фондов составляют примерно 10% от стоимости активов всех иностранных фондов, инвестирующих в Россию, является хорошим индикатором интереса иностранных портфельных инвесторов к акциям российских ПАО. По моему мнению, краткосрочные колебания этого показателя, например на недельных временных горизонтах, имеют слабую информативную силу. Более важными являются долгосрочные тренды данных потоков", — объяснил профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

"Вероятно, по итогам 2021 года будет наблюдаться небольшой приток средств в фонды Russia-EMEA-Equity по мере восстановления российской и глобальной экономики. Это будет способствовать росту индекса РТС, хотя в нынешних условиях за счет фактора притока средств внутренних частных инвесторов на российский фондовый рынок значимость фактора нерезидентов на рынке акций заметно снизилась", — подытожил Абрамов.