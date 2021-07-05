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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210705/834111894.html
Финансисты связали темпы вакцинации с курсом рубля
Макроэкономика
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Финансисты французского банка Credit Agricole пришли к выводу, что темпы вакцинации от COVID в России связаны с курсом рубля, пишет Bloomberg. Итак, эксперты банка считают, что... ПРАЙМ, 05.07.2021
экономика рф, вакцинация, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Финансисты французского банка Credit Agricole пришли к выводу, что темпы вакцинации от COVID в России связаны с курсом рубля, пишет Bloomberg.
Итак, эксперты банка считают, что из-за отставания России по темпам вакцинации рубль может оказаться под давлением.
По мнению экономистов, в отстающих по вакцинации населения странах начинают ужесточать ограничения. Это может повредить экономической активности в стране.
И напротив: успехи в сфере вакцинации будут играть все более значимую роль как фактор дифференциации между рынками развивающихся стран во второй половине 2021 года. Об этом агентству заявил эксперт по развивающимся рынкам в Credit Agricole Себастьян Барб.
При этом, отмечает агентство, индексы деловой активности России, ЮАР и других стран, где темпы вакцинации относительно невысокие, в июне снизились. А за этот же период в странах Латинской Америки и Восточной Европы, где вакцинация идет более активно, они в основном выросли.