МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Финансисты французского банка Credit Agricole пришли к выводу, что темпы вакцинации от COVID в России связаны с курсом рубля, пишет Bloomberg. Инфекционист рассказал о течении коронавируса у привитых пациентов

Итак, эксперты банка считают, что из-за отставания России по темпам вакцинации рубль может оказаться под давлением.

По мнению экономистов, в отстающих по вакцинации населения странах начинают ужесточать ограничения. Это может повредить экономической активности в стране.

И напротив: успехи в сфере вакцинации будут играть все более значимую роль как фактор дифференциации между рынками развивающихся стран во второй половине 2021 года. Об этом агентству заявил эксперт по развивающимся рынкам в Credit Agricole Себастьян Барб.

При этом, отмечает агентство, индексы деловой активности России, ЮАР и других стран, где темпы вакцинации относительно невысокие, в июне снизились. А за этот же период в странах Латинской Америки и Восточной Европы, где вакцинация идет более активно, они в основном выросли.