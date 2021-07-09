МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития сохранило в промежуточном варианте прогноза оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне 3%, прогноз роста реальных зарплат улучшен – до 3,2% с 2%. Экономика России вернется на докризисный уровень в июле текущего года

Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

В соответствии с уточненными параметрами прогноза Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2021 году составит 5,1% (в апрельской версии прогноза – 5,2%), при этом на конец года она опустится до уровня — 4,7-4,8%.

"Более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать и более высокому росту реальных заработных плат — по этому показателю оценку улучшили до 3,2% против 2% ранее", — сказал представитель министерства.

"Несмотря на этот позитив в заработных платах, прогноз по реальным располагаемым доходам пока мы сохранили на уровне 3%. Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года. Соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму кварталу", — добавил он.