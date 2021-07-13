МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 471,4 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 4 миллиарда долларов, или на 0,9%, сообщает ЦБ РФ. Миру угрожает дефицит нефти

"На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", — поясняет регулятор.