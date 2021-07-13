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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210713/834187804.html
Внешний долг России за первое полугодие увеличился на 0,9%
Макроэкономика
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Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 471,4 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 4 миллиарда долларов, или на 0,9%, сообщает ЦБ РФ. "На динамику... ПРАЙМ, 13.07.2021
банк россии, внешний долг, российская экономика, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 471,4 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 4 миллиарда долларов, или на 0,9%, сообщает ЦБ РФ.
"На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", — поясняет регулятор.