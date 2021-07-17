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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210717/834227289.html
Кабмин обсудил финансирование инфраструктурных проектов в регионах
Макроэкономика
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Правительство РФ на заседании обсудило вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций,... ПРАЙМ, 17.07.2021
правительство рф, регионы, инфраструктура, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании обсудило вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций, сообщается на сайте кабмина.
"Принять к сведению доклад заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство проводит работу, направленную на совершенствование механизмов финансирования инфраструктурных проектов в регионах. Для этого основные инструменты, которые могут использоваться для такого финансирования, объединены в "инфраструктурное меню". При этом ключевыми являются такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации, реализуемые в рамках выполнения поручений президента России, в том числе данных в целях реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.