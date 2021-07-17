МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании обсудило вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций, сообщается на сайте кабмина.

"Принять к сведению доклад заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина по данному вопросу", — говорится в сообщении. Кабмин одобрил единовременную выплату семьям с детьми старше шести

Отмечается, что правительство проводит работу, направленную на совершенствование механизмов финансирования инфраструктурных проектов в регионах. Для этого основные инструменты, которые могут использоваться для такого финансирования, объединены в "инфраструктурное меню". При этом ключевыми являются такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации, реализуемые в рамках выполнения поручений президента России, в том числе данных в целях реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.