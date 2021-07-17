МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. России нужно своевременно синхронизировать климатическое законодательство с другими странами, чтобы избежать двойных сборов со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Ранее Еврокомиссия представила пакет предложений, которые еще требуют обсуждения и утверждения в Совете стран ЕС и Европарламенте, чтобы достичь новой цели: сократить выбросы в ЕС минимум не на 40%, а на 55% к 2030 году от уровня 1990 года. В частности, программой предлагается переход на углеродно-нейтральный транспорт, перевод авиации и морского транспорта на экотопливо, отказ от рынка нефти и газа в пользу ВИЭ-энергетики, введение пограничного налога на выбросы углерода.

"Важно, чтобы Россия своевременно синхронизировала свое климатическое законодательство под снижение парниковых выбросов, введя собственное налогообложение и не допустив тем самым двойных сборов со стороны ЕС", — сказал Черкасов.

Политик подчеркнул, что в первую очередь под налог со стороны ЕС может попасть углеродоемкая продукция промышленности и электроэнергетические ресурсы, что существенно скажется на экономике России, Китая и ряда других стран.

"Здесь первыми вводятся сборы за импорт в Евросоюз цемента, железа, стали, алюминия, удобрений и электричество в увязке с превышением по этой продукции углеродного следа против нормативов ЕС, что в большей степени ударит по экономике России, Китая, Турции и ряда других стран", — пояснил он. ОПЕК+ планирует провести заседание альянса в воскресенье

Тем не менее, заметил Черкасов, у РФ есть необходимая ресурсная база, чтобы развивать и совершенствовать свои климатические инициативы, нет необходимости полностью дублировать климатическую повестку Евросоюза.

"У России есть уникальный ресурсный потенциал, чтобы не дублировать автоматически все зарубежные климатические новации, а достигать цели Парижского соглашения за счет развития своих уникальных технологий в области экологически чистого топлива, лесоклиматических проектов, создания прорывных природоподобных технологий", — заключил депутат.