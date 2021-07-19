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Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию
Макроэкономика
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Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин,... ПРАЙМ, 19.07.2021
совет по стратегическому развитию, владимир путин, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня будет очень важное мероприятие: президент возглавит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это будет в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.
По его словам, оно пройдет в открытом режиме, на заседании запланированы вступительное слово президента, выступление премьер-министра о дополнительных инициативах по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года.
Также с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, состоится обмен мнениями.
Реализация национальных целей — это приоритетная задача, которая является краеугольным камнем для президента и кабинета министров, подчеркнул Песков.