МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня будет очень важное мероприятие: президент возглавит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это будет в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.

По его словам, оно пройдет в открытом режиме, на заседании запланированы вступительное слово президента, выступление премьер-министра о дополнительных инициативах по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года. Курировать федеральные округа поручено вице-премьерам

Также с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, состоится обмен мнениями.

Реализация национальных целей — это приоритетная задача, которая является краеугольным камнем для президента и кабинета министров, подчеркнул Песков.