МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция, по предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с 1,9% месяцем ранее, а безработица снизилась до 7,7% с пересмотренного показателя мая в 8%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста ВВП еврозоны во втором квартале на 13,2% в годовом выражении и на 1,5% — в квартальном, ускорения инфляции — до 2%, а также сохранения безработицы на первоначальной отметке мая в 7,9%.