МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство ввело пошлины на экспорт металлов из России

"Более 53 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть суммы — 42,8 миллиарда рублей — пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Начать её эксплуатацию планируется в 2024 году.

Ещё свыше 11 миллиарда рублей будет распределено между 20 регионами. Эти средства направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения. Речь идет, в частности, о возведении участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительстве моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальном ремонте путепровода в Ярославле, создании мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области и ряде других мероприятий.

Отмечается, что контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств поручен Минтрансу и Росавтодору.

Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение — один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 миллиардов рублей, напоминает пресс-служба.