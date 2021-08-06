МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2021 года вырос в рублях на 182 миллиарда — до 13,757 триллиона рублей, а в долларах — на 0,5 миллиарда, до 188,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.

"По состоянию на 1 августа 2021 г. объем ФНБ составил 13 757 049,1 млн. рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 188,095 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,494 триллиона рублей, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 116,137 миллиарда долларов.

На 1 июля 2021 года объем ФНБ составлял 13,575 триллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 187,566 миллиарда долларов.

"В июле 2021 года в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 3 558,7 миллиона долларов США и 99,7 миллиона фунтов стерлингов конвертированы в 65 083,5 килограмма золота в обезличенной форме", — указывается в сообщении.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,625 миллиарда китайских юаней, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 532,356 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,8 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,442 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 56 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 230 494,2 миллиона рублей, что эквивалентно 3 138,5 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.