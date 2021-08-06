МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее — один раз в полгода.