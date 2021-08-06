Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами
Путин поручил кабмину при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее — один раз в полгода.