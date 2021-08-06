МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 декабря обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил утвердить план достижения национальных целей развития

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.