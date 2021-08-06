МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2021 года увеличился на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 144,302 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Шойгу прокомментировал успехи программы импортозамещения

"По предварительным данным таможенной статистики в январе–июле 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 144 302,4 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,8 процента", — сообщает ФТС.

В июле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 22,152 миллиарда долларов (рост по сравнению с июнем на 1,2%).

При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 9,9% — до 1,345 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 4,4%, до 12,018 миллиарда долларов, химической продукции — на 1,7%, до 4,036 миллиарда долларов. Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 14,8% — до 1,981 миллиарда долларов.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки летательных аппаратов — на 40,8%, механического оборудования – на 4,6%, электрооборудования – на 1%. При этом сократились закупки судов и плавучих средств — на 9,9%, железнодорожных локомотивов – на 9,2%, средств наземного транспорта – на 5,2%, инструментов и оптических аппаратов– на 4,7%. Россельхознадзор отменяет запрет на импорт в Россию табака из ЮАР

В импорте химической продукции возросли закупки фармацевтической продукции — на 19,4%, полимеров и каучука – на 1,6%, мыла и синтетических моющих средств – на 0,4%. При этом сократились поставки продукции органической и неорганической химии — на 13,3%, парфюмерно-косметических товаров – на 1%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт овощей — на 60,3%, фруктов и орехов – на 33,1%, табака – на 18,7%, рыбы – на 5,1%, мяса и субпродуктов – на 5%, растительного масла – на 3,3%. При этом возросли закупки сахара — на 41,3%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 4,9%, зерновых культур – на 4,3%, молочных продуктов – на 2,2%.