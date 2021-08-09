МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В текущем 2021 году программу заимствований министерства финансов России планируется сократить на 875 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства. Водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября

Представитель ведомства подтвердил эту информацию.

"В 2020 году удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось согласно макропрогнозу", рассказал изданию собеседник.

При этом представитель Минфина отметил, что благодаря перевыполнению этого плана появились свободные остатки средств в бюджете.

Эти деньги предлагается направить на финансирование сверхнормативных расходов текущего года, одновременно сокращая заимствования.

Собеседник издания добавил: долговая политика при сокращении программы будет нормализована уже в 2021 году.

Напомним, что в планах Минфина на 2021 год было занять 2,7 триллиона рублей внутри страны. В прошлом 2020 году эта программа государственных внутренних заимствований была превышена более чем в два раза и составила почти 5,3 триллиона рублей.

Федеральный бюджет РФ в результате 2020 года был исполнен с дефицитом на 630 миллиардов рублей меньше, чем ожидалось. Объем ненефтегазовых поступлений превысил оценки на 762 миллиарда рублей.

Что касается Минэкономики, то здесь решение Минфина сократить заимствования не поддержали. Как пишет госпожа Крючкова, ужесточать бюджетную политику при условии ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России — нецелесообразно.