МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в июне увеличилось в 3,4 раза в годовом выражении и составило 18,303 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. Банк России предложил новый способ защиты пожилых граждан

При этом объем экспорта в июне вырос в годовом выражении в 1,8 раза, до 43,885 миллиарда долларов, импорта — на 34,2%, до 25,582 миллиарда.