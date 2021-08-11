2021-08-11T16:18:04+03:00
2021-08-11T16:18:04+03:00
2021-08-11T16:18:04+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210811/834422798.html
Банк России опубликовал данные о профиците торгового баланса
Макроэкономика
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в июне увеличилось в 3,4 раза в годовом выражении и составило 18,303 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 11.08.2021
внешняя торговля, статистика, банк россии, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в июне увеличилось в 3,4 раза в годовом выражении и составило 18,303 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в июне вырос в годовом выражении в 1,8 раза, до 43,885 миллиарда долларов, импорта — на 34,2%, до 25,582 миллиарда.