МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Федеральный бюджет по итогам 2021 года получит более 230 миллиардов рублей доходов от управления свободными средствами на едином казначейском счете, сообщил глава Казначейства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кабмин выделит еще 1,6 миллиарда рублей на льготников

"В прошлом году доходы федерального бюджета от этого инструмента составили 191 миллиард рублей, в этом году они уже превысят 230 миллиардов рублей. Это ощутимый результат модернизации казначейской системы в целом", — сказал Артюхин.

Российские регионы за первое полугодие получили 6,5 миллиарда рублей от управления средствами на едином казначейском счете, а к концу года получат еще 11 миллиардов, сообщил глава Казначейства.

"Создан и заработал единый казначейский счёт. Теперь вся ликвидность всей бюджетной системы находится на этом счёте. Очень важно, что все деньги работают. Мы являемся при этом активным участником денежного рынка, предоставляем ликвидность бюджетной системы на основе рыночных биржевых инструментов участникам рынка. Эффект от этой модели уже почувствовали все субъекты РФ. За первое полугодие в субъекты мы перечислили дополнительно доходов в размере 6,5 миллиарда рублей. До конца года будет ещё перечислено 11 миллиардов рублей", — сказал Артюхин.

С 1 января в России в полной мере заработала система казначейских платежей – масштабный проект, который Федеральное казначейство постепенно реализовывало с 2013 года. Система предполагает открытие в Банке России единого казначейского счета для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов.

Денежные средства всех администраторов бюджетных средств теперь учитываются на едином счете, а Казначейство России, которое теперь по сути выполняет банковские функции, управляет этими средствами, размещая их в банках на коммерческой основе и перечисляя затем своим клиентам заработанные проценты.