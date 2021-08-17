МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получал жалобы от губернаторов на крупные компании, которые "заходят" в регион для модернизации теплосетей на условиях концессии, "а толку никакого нет, только деньги уходят". Путин ждет предложений по страхованию имущества в зонах затопления

На рабочей встрече главы государства с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, которая прошла в Кремле, зашла речь о такой проблеме, как износ коммунальных сетей. Говоря о модернизации теплосетей, Воскресенский отметил, что для региона эта проблема "застарелая", но к ее решению будут подходить внимательно, так как "в стране был разный опыт" концессий в теплосетях.

"Мне некоторые губернаторы жаловались, что заходят крупные компании, а толку никакого нет, только деньги уходят. Я это всё знаю. Но имея в виду, что и Вы об этом наверняка знаете и можете предусмотреть возможные ошибки, не допускать их, надо это делать, надо этим заниматься", — отреагировал на это Путин.