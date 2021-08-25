МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ситуация с государственным долгом России вполне устойчива, этому способствует традиционно консервативное планирование доходов бюджета, заявил РИА Новости директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Эксперт прокомментировал нагрузку госдолга на российский бюджет

"С течением времени и ростом номинального ВВП, при условии соблюдения бюджетного правила госдолг будет понемногу размываться по отношению к ВВП. Так что ситуация с госдолгом вполне устойчивая, этому дополнительно способствует традиционно консервативное планирование доходов (бюджета — ред.) – дополнительные доходы исторически возникают заметно чаще, чем выпадающие", — сказал эксперт.

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты. Куликов подчеркнул, что его величина — как федерального, так и консолидированного с субъектами — по мировым меркам мала. На федеральном уровне на обслуживание госдолга, по его словам, сейчас тратится порядка 5-6% доходов, что далеко от уровня, который традиционно воспринимается, как опасный в каком-либо смысле.

Кроме того, он отметил, что рост госдолга происходит во время рецессий, так как в рамках контрциклической политики в такие периоды бюджет чаще увеличивает расходы, несмотря на падающие доходы. "Это происходило и во время пандемии. Но, например, уже в 2021 году баланс бюджета будет слабоположительным", — добавил Куликов. Власти заявили о возвращении экономики к уровням до пандемии

В свою очередь, политолог, сопредседатель "Партии Роста" Сергей Станкевич поделился с РИА Новости, что увеличение госдолга, по его мнению, происходит ожидаемо в связи с расходами на преодоление последствий пандемии, покрытием социальных обязательств и падением доходов казны.

"Значение имеет отношение госдолга к ВВП… У стран с развитой экономикой отношение госдолга к ВВП в среднем составляет 105,3%, а у стран с формирующимся рынком и средним уровнем дохода — 52,6%. Минфин России для себя достаточно субъективно посчитал "безопасный" уровень долговой нагрузки в 30% от ВВП. Тем не менее, мы зачем-то сохраняем госдолг на заниженном уровне, близком к 20% ВВП", — добавил он.