МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов, рассказал РИА Недвижимость директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс. Россиянам посоветовали, какие активы стоит купить и держать вечно

По его словам, чаще всего переплата происходит из-за неразумного потребления ресурсов, когда люди попросту не экономят свет, воду или газ.

"Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах", — выразил свое мнение Шепс.

Как полагает эксперт, еще одной проблемой являются поломки оборудования в квартире. Например, если это незаметно подтекающий сливной бочок унитаза или капающий на кухне кран.

"Другая причина кроется в низкой энергоэффективности зданий: большинство многоквартирных домов в России лишены возможности настраивать температуру в помещениях зимой, чтобы регулировать необходимое потребление отопления. Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель", — отметил Шепс.

Кроме того, в некоторых квартирах не установлены счетчики, и начисление за ресурс производят по нормативам, что обычно дороже. "В случае отсутствия счетчиков переплата довольно существенная – около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца", — подытожил он.