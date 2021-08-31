МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стимулирующие выплаты станут причиной нового роста экономической активности, сообщили аналитики в интервью "Известиям". Офтальмолог объяснила, как смартфон убивает ваше зрение

Соцвыплаты могут добавить "около 0,2 процентных пункта к росту ВВП в этом году", — отметил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

В России произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах, сообщила специалист кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова. "Прирост номинальных располагаемых доходов, если учитывать исключительно получателей выплат, составит 5%", — добавила она.

"В любом случае выплаты, полагают эксперты, станут ресурсом для роста накоплений и активизации процесса сбережений", — сообщили изданию эксперты.

"Скорее всего, большая часть выплат будет потрачена на потребление в течение сентября. Это может оказать временное влияние на инфляцию, однако оно, скорее всего, будет небольшим", — рассказал Евгений Винокуров.

Напомним, что в августе российское правительство направило 21 миллиард рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выплатят по 15 тысяч рублей, а пенсионерам — по 10 тысяч рублей.