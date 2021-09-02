МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Си Цзиньпин по видеосвязи выступит на ВЭФ

По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимальных с лета 2016 года 6,5%. В июле наметилось небольшое замедление инфляции — до 6,46%, официальных данных за прошлый месяц пока нет.

Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года — до 4-4,5% с прежних 4%.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Ключевыми причинами ускорения инфляции в сентябре станут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, считают аналитики.

"Основными причинами (ускорения инфляции — ред.) является сохраняющееся глобальное инфляционное давление в связи с влиянием программ стимулирования экономики на фоне новой волны ковида, а также логистическими проблемами. Внутри России также не исчерпано влияние быстрого роста спроса на фоне ограниченного предложения в ряде отраслей, например, в строительстве, в некоторых сегментах потребительского рынка", — говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Дополнительный вклад в инфляцию даст и начало учебного года, а также возможное подорожание сахара, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом старший экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков уверен, что единоразовые социальные выплаты пенсионерам и военным также скажутся на инфляции.

"Хотя дополнительные выплаты пенсионерам и военным в сентябре могут и не иметь прямого инфляционного характера, вторичные эффекты будут значительны. Поскольку внутренний спрос все еще перегрет, так как внешний туризм ограничен, наблюдаются дисбалансы на продовольственных и непродовольственных рынках. Дополнительные потребительские расходы могут еще сильнее повлиять на цены, в чем мы убедились в августе, когда поступили выплаты на детей школьного возраста", — соглашается с коллегой главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Динамика инфляции в августе указывает на то, что сезонное снижение цен на продукты и овощи недостаточно сильное, чтобы компенсировать инфляцию в непродовольственном сегменте, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, добавив, что рост непродовольственных цен в сентябре продолжится и создаст предпосылки в повышенному инфляционному фону.

Причина возможного разгона инфляции в сентябре связана со статистическими свойствами подсчета: урожайный сезон в текущем году способствует менее выраженному снижению цен на продукты питания, чем годом ранее, соглашается директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Именно поэтому аналитик ждет, что уже в октябре инфляция в стране начнет вновь замедляться. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ждет устойчивого и довольно быстрого снижения годовой инфляции в четвертом квартале.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре текущего года представлены ниже (в %):

АКРА — 6,5

Альфа-банк — 6,8

БКС — 6,7

"ВТБ Капитал" — 6,6-6,7

Газпромбанк — 6,7

"Зенит" — 6,8-6,9

НКР — 6,9

НРА — 6,85

Промсвязьбанк — 6,8

Росбанк — 6,6-6,7

Сбербанк — 6,7-6,8

Совкомбанк — 7

"Эксперт РА" — 6,4