МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Власти РФ планируют создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровой сферах и сопровождать их на всех этапах роста, а также поддерживать студентов, которые хотят заниматься предпринимательством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Власти утвердили требования к технопаркам

"Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста — от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", — заявил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".

По его словам, таким образом будет создана экосистема университетского технологического предпринимательства — тем более что с каждым годом, по словам премьера, появляется все больше успешных проектов, которые зародились у студентов вузов.

Мишустин также отметил, что общество стоит у истоков четвертой промышленной революции, не исключено, что пятая произойдет в ближайшие 10-20 лет.

"Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией, другие четвёртой промышленной революцией. Конечно, необходимо понимать ее природу. Сегодня я предлагаю поговорить о современных трендах, влияющих на будущее, о вызовах, которые стоят перед Россией, перед всем миром… мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции",- сказал Мишустин, выступая в ходе марафона "Новое Знание".

Премьер-министр добавил, что в ближайшие 10-20 лет может произойти пятая промышленная революция.