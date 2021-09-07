МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации — водителей, комплектовщиков и грузчиков, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

"Чаще всего на сервисе "Работа.ру" в августе в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, комплектовщиков и грузчиков. Компании из сферы производства и агропрома нуждались в сборщиках, слесарях и сварщиках", — говорится в сообщении.

В то же время в сфере услуг вырос спрос на поваров, уборщиков и кассиров, а в сфере офисных служб — на охранников, администраторов и курьеров. Рост активности работодателей в августе наблюдался, по сообщению сервиса, во многих отраслях, но чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли.

"В этой сфере работодатели опубликовали 29% новых вакансий. В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 22% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (17% вакансий), услуг (15% вакансий), а также офисных служб и бизнес-услуг (12% вакансий)", — добавили в сообщении.

Общее количество новых вакансий на сервисе в августе увеличилось на 9% по сравнению с июлем. Кроме того, выросла активность соискателей на рынке труда — число новых резюме увеличилось на 4% по сравнению с июльским показателем.

"Чаще всего соискатели искали работу в отраслях офисных служб и бизнес-услуг, транспорта и логистики, сфере услуг, торговле и маркетинге. Больше всего откликов от соискателей в августе получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, охранников, операторов call-центров, водителей и грузчиков", — отметили эксперты.