МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство может скоро обязать предприятия платить экосбор, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка. Россиянам рассказали, сколько зарплат сразу нужно получить для счастья

Бизнес попросил правительство ускорить реформу по утилизации отходов. Ассоциации утилизаторов "Клевер", стеклотарных заводов "СтеклоСоюз" и "Лига переработчиков макулатуры" попросили премьер-министра Михаила Мишустина начать реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП) уже в следующем году.

Согласно проекту реформы, предприятия должны будут оплачивать экосбор или утилизировать продукцию и их упаковку.

На мусорных полигонах сейчас находится сырье на 275 миллиардов рублей. Реализовав концепцию, Россия возвратит эти средства в экономику, отметили в ассоциации "Клевер".

Ранее Владимир Путин поставил задачу к 2030 году захоранивать меньше 50% отходов.