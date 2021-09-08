Правительство может обязать бизнес платить экосбор
"Известия": бизнес попросил Михаила Мишустина ускорить реформу по утилизации отходов
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство может скоро обязать предприятия платить экосбор, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.
Бизнес попросил правительство ускорить реформу по утилизации отходов. Ассоциации утилизаторов "Клевер", стеклотарных заводов "СтеклоСоюз" и "Лига переработчиков макулатуры" попросили премьер-министра Михаила Мишустина начать реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП) уже в следующем году.
Согласно проекту реформы, предприятия должны будут оплачивать экосбор или утилизировать продукцию и их упаковку.
На мусорных полигонах сейчас находится сырье на 275 миллиардов рублей. Реализовав концепцию, Россия возвратит эти средства в экономику, отметили в ассоциации "Клевер".
Ранее Владимир Путин поставил задачу к 2030 году захоранивать меньше 50% отходов.