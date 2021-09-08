МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в этом году составит 4,2%, в следующем — 3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. ВВП России вернулся к допандемическому уровню

"По этому году 4,2% наша текущая оценка роста ВВП. По следующему году — 3% роста. Причем мы понимаем, что, возможно, в этом году какая-то часть экономического роста первого квартала может благодаря вот этим вот выплатам, более быстрому восстановлению перейти на четвертый квартал. Но в общем 4,2% будет, что называется, точно", — сказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

"По следующему году 3% тоже абсолютно однозначно просматриваются", — добавил глава Минэкономразвития.

"У нас будет восстанавливаться добывающий сектор за счет того, что мы из сделки по ОПЕК постепенно выходим. Ну и, конечно, экономический рост 2023-2024 года в 3% — это уже будет функция от наших усилий", — отметил он.