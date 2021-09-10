УФА, 10 сен — ПРАЙМ. Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" начинает свою работу в городе Сибай в Башкирии, сообщили организаторы. Эксперты ожидают взлет биткоина до 100 тысяч долларов в 2022 году

"В городе Сибае Республики Башкортостан состоится Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". В инвестиционном сабантуе примут участие представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, в ходе профильных секций и пленарного заседания участники поделятся опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. "Будут затронуты темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды. Кроме того, во время сабантуя будет работать выставка инвестиционного потенциала Республики Башкортостан", — отмечается в сообщении.

Деловую программу дополнят республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни и "КумысFEST", а также кавалькадное шествие национальных костюмов, информируют организаторы.