МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка"

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 15 декабря представить предложения по дополнительному финансированию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на ближайшие три года. Задача поставлена Минстрою и Минфину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот конкурс проводится по инициативе президента. Участники представляют проекты, реализация которых не только помогает изменить состояние городских территорий, но и обеспечивает появление новых рабочих мест, в том числе в малом бизнесе. Победители получают гранты от 35 миллионов до 100 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Сообщается, что Мишустин назвал этот конкурс хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений. Он поддержал предложение архитекторов рассмотреть возможность увеличения призового фонда. Это поручение будет проработано в рамках подготовки предложений по допфинансированию конкурса.

"Михаил Мишустин также поставил задачу продлить программу повышения квалификации архитекторов и градостроителей "Архитекторы.рф" до 2024 года включительно. До 1 октября Минстрой должен отчитаться о её выполнении", — добавляется в сообщении. Кабмин профинансирует строительство соцучреждений в регионах

Отмечается, что ещё два поручения Мишустина касаются конкретных объектов. Минздраву и Минфину предстоит предусмотреть в проекте нового трёхлетнего федерального бюджета выделение средств на капремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для неё. Речь идёт о сумме около 1,9 миллиарда рублей.

"Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос выделения из федерального бюджета средств на реставрацию объекта культурного наследия "Дом Бурмистровой", где располагается Государственный литературный музей имени Горького", — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что об этом Мишустина попросили музейные работники, с которыми он беседовал по время посещения Нижегородского государственного художественного музея.