Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 15 декабря представить предложения по дополнительному финансированию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на ближайшие три года. Задача поставлена Минстрою и Минфину", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот конкурс проводится по инициативе президента. Участники представляют проекты, реализация которых не только помогает изменить состояние городских территорий, но и обеспечивает появление новых рабочих мест, в том числе в малом бизнесе. Победители получают гранты от 35 миллионов до 100 миллионов рублей на реализацию своих проектов.
Сообщается, что Мишустин назвал этот конкурс хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений. Он поддержал предложение архитекторов рассмотреть возможность увеличения призового фонда. Это поручение будет проработано в рамках подготовки предложений по допфинансированию конкурса.
"Михаил Мишустин также поставил задачу продлить программу повышения квалификации архитекторов и градостроителей "Архитекторы.рф" до 2024 года включительно. До 1 октября Минстрой должен отчитаться о её выполнении", — добавляется в сообщении.
Отмечается, что ещё два поручения Мишустина касаются конкретных объектов. Минздраву и Минфину предстоит предусмотреть в проекте нового трёхлетнего федерального бюджета выделение средств на капремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для неё. Речь идёт о сумме около 1,9 миллиарда рублей.
"Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос выделения из федерального бюджета средств на реставрацию объекта культурного наследия "Дом Бурмистровой", где располагается Государственный литературный музей имени Горького", — подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что об этом Мишустина попросили музейные работники, с которыми он беседовал по время посещения Нижегородского государственного художественного музея.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210912/834668895.html