МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поручил повысить денежное довольствие военнослужащих

"В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — ответил Песков на вопрос журналиста о необходимости пошива военной формы президенту РФ.

Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.