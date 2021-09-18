МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия". В ЕР назвали 99% поступивших вчера обращений о нарушениях фейками

"В каждом из федеральных округов есть регионы-лидеры по явке. На это повлиял в том числе активный ход предвыборных кампаний в этих субъектах РФ и трехдневное голосование", — говорится в сообщении со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", сенатора Сергея Перминова.

По словам Перминова, особая ситуация отмечается в столице, где активно применяется электронное голосование. Он добавил, что такая практика хорошо себя зарекомендовала, так как позволила москвичам значительно сэкономить время.

"Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое дает дистанционное голосование", — цитирует Перминова пресс-служба партии.

В первый день голосования явка на выборы в Москве составила 23,07%, на Чукотке — 31,5%, в Татарстане превысила 32%, а в Кузбассе — 33%, в Иркутской области составила почти 11%, в Чечне — 39,46%, на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35%, более 30% избирателей проголосовали в Северной Осетии.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.