МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. В первый день выборов произошли три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК

"Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", — сказал Булаев в информцентре ЦИК.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.