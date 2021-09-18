МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Выборы в России пройдут достойно, избирательная система страны прозрачна, уверена глава ЦИК Элла Памфилова. Многие россияне предпочли не ходить на избирательные участки, а воспользоваться онлайн-голосованием. Между тем, эксперты отмечают возросшее количество фейков о выборах, DDoS-атаки на ресурсы ЦИК. По данным Центризбиркома на субботу, явка среди проголосовавших на выборах в России онлайн достигла 70%. Явка в первый день голосования на 20:00 мск составила 16,85% без учета электронного голосования. Общественная палата сообщила о числе выявленных на выборах фейков

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 каждый из этих дней. На это время назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 регионах страны, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. В 46 субъектах РФ проходят выборы в региональные органы власти: в девяти выбирают высших должностных лиц, в 39 — депутатов законодательных органов. Также проходят выборы муниципального уровня. Как сообщала Памфилова, в некоторых регионах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.

За ходом голосования следят 383 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран, они присутствуют на различных площадках и имеют полный доступ и к контролю за электронным голосованием.

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ДОСТОЙНО

Памфилова рассчитывает, что выборы в РФ, в том числе в Госдуму, пройдут достойно, избирательная система страны прозрачна. В первый день выборов произошли три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК

"Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, что все, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно", — сказала глава ЦИК журналистам после голосования на избирательном участке в подмосковной Павловской Слободе.

По ее словам, идеально ничего не бывает. "Ту систему, которую мы создали, запустили, она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, все тайное становится явным. Система прозрачна настолько, что все это (тайное) она на поверхность выталкивает", — добавила глава ЦИК.

Памфилова также отметила, что возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились. "Сейчас у нас у наших ведомств — Центрального банка, ФНС и других, в отличие от прежних кампаний, расширились возможности по выявлению таких кандидатов, по выявлению их подноготной, связанной с их счетами, и так далее", — сказала она.

НАРУШЕНИЯ

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляют, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ. Миллион москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.

По словам Булаева, в Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям.

"Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", — сказал Булаев днем в субботу в информцентре ЦИК.

Вместе с тем, по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия получила 137 обращений из 45 субъектов РФ, сообщила Памфилова.

Она отметила, что в Центризбирком поступило 6137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер — избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула председатель ЦИК.

DDоS-АТАКИ

Российский Центризбирком в субботу отразил крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тысяч запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук. Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах

"Сейчас буквально в половину двенадцатого была совершена также DDoS-атака, и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать", — сказал Сокольчук в информационном центре ЦИК России.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

В субботу явка среди проголосовавших на выборах в России онлайн достигла 70%, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. "Дистанционное голосование — более 70% проголосовавших. К концу голосования, я думаю, она будет около 90%. Такой явки на обычных классических участках, такого не бывает, это даже сложно представить", — сказал Булаев в эфире "России 24".

Явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

Он отметил, что в первый день явка в очном формате составила почти 7%, в абсолютных цифрах проголосовали почти 534 тысячи избирателей.

Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве превысила 63%, свидетельствуют данные общественного штаба.

Возможностями удаленного голосования ранее воспользовались президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рекордсменом среди регионов по явке граждан на избирательные участки стала Тува, там явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в первый день составила 40,04%, сообщает региональная избирательная комиссия. В целом явка на выборах в Госдуму, по данным ЦИК, на 20:00 мск в первый день голосования составила 16,85%. В этой цифре не учитывается электронное голосование.

ФЕЙКИ О ВЫБОРАХ

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп".

"Большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив… нарушений. Скажу еще раз, люди научились уже отличать в значительной степени зерна от плевел", — сказал Малькевич. Ранее он сообщил, что за пятницу в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков.