МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Количество фейков о проходящих в России выборах в субботу сократилось вдвое, за день их было порядка 3 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. В России начался финальный день выборов

"За вчерашний день их количество сократилось более чем вдвое… за одну пятницу их (фейков — ред.) стало 7 тысяч. В субботу, сбив эту ситуацию, количество сократилось примерно в два раза, даже больше, порядка 3 тысяч фейков за субботу. Тем не менее, за два дня 10 тысяч фейковых сообщений о выборах", — сказал журналистам Малькевич.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.