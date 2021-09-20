МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Единая Россия" сохраняет первенство на выборах в Госдуму с 49,79%, КПРФ — на втором месте с 19,07%, далее идет ЛДПР с 7,47% по результатам обработки 97,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

В пятерку проходящих электоральный барьер в 5%, по предварительным данным, попадают партии "Справедливая Россия — за правду" — 7,41%, "Новые люди"- 5,37%.

Кандидаты от "Единой России" сохраняют лидерство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК.

Из других партий у ЛДПР, "Родины", «Гражданской платформы» и «Партии Роста» также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 97,06% протоколов. Также лидируют три самовыдвиженца.

На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.