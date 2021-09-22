МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Уровень инфляции в России в 2021 году в консервативной версии прогноза социально-экономического развития может достичь 6%, риски со стороны внешних рынков сохраняются, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Набиуллина назвала сроки снижения инфляции до 4%

В рамках работы над бюджетом министерство готовит два варианта прогноза — в базовой, и консервативной версии. Накануне в правительстве был одобрен уточненный прогноз социально-экономического развития России на текущий год и трехлетний период до 2024 года. В соответствии с базовой версией данного прогноза инфляция в России к концу года составит 5,8%. По словам Решетникова, министерство при подготовке такого прогноза опиралось на позитивный прогноз сбора урожая, так как драйвером инфляции является продовольствие, на стабилизацию цены на бензин, а также запуск демпферных механизмов в зерне и растительном масле.

"Вместе с тем сохраняются риски со стороны внешних рынков. Напряженная ситуация на рынках продовольственных товаров, международные показатели продовольственной инфляции сейчас на 17% выше, чем в декабре 2020 года, когда этот уровень уже был достаточно высок, в августе восстановился рост цен на растительные масла и на зерновые. Во-вторых, продолжает ускоряться мировая инфляция в целом", — сказал Решетников в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

Он отметил, что мировая инфляция является следствием восстановления мировой экономики и структурных изменений из-за пандемии. "Так и не восстановились глобальные цепочки добавленной стоимости, выросли тарифы на мировые контейнерные перевозки, повысился спрос населения в развитых странах и у нас на товары длительного пользования в результате масштабных выплат и отложенного спроса и снижения туризма. В консервативном варианте прогноза уровень инфляции может достичь 6%", — пояснил он.