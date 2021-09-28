МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей Восьмого инфраструктурного конгресса "Российская неделя государственно-частного партнерства", отметив, что институт ГЧП доказал свою перспективность как механизм для взаимодействия государства и бизнеса, соответствующее обращение опубликовано на сайте кабмина. Кабмин выделил более 2 миллиардов на строительство научной платформы

"Институт государственно-частного партнерства — один из самых молодых в нашей стране. За короткий срок своего существования он доказал, что является перспективным механизмом для эффективного взаимодействия государства и бизнеса в создании и поддержании транспортной, инженерной, социальной, культурной инфраструктуры, а также обмена опытом, компетенциями и лучшими управленческими практиками", — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что для поддержки частных инвестиций правительство разработало целый комплекс мер федерального софинансирования, что значительно расширило возможности субъектов РФ, которые могут получать бюджетные субсидии на создание новых школ, университетских кампусов, туристических и спортивных объектов. Также предусмотрено использование бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций для воплощения в жизнь проектов ГЧП, добавил он Мишустин подчеркнул важность российского машиностроения

"Сегодня государство ведет активную деятельность по цифровой трансформации всех отраслей национальной экономики. Применение высоких технологий позволяет оптимизировать многие процессы. Яркий пример тому — платформа "Росинфра", разработанная при поддержке "ВЭБ.РФ", которая даёт возможность работать над инвестиционными проектами в режиме онлайн, делает оперативным и удобным взаимодействие всех заинтересованных сторон. Важно, чтобы таких примеров было больше", — отметил Мишустин.

Также, по его словам, многие годы "Неделя ГЧП" остаётся уникальной площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, где идет обмен мнениями, интересными идеями. Мишустин выразил уверенность в том, что в ходе заседаний участники мероприятия смогут найти ответы на актуальные вопросы, а также сформулировать конкретные предложения, которые дадут новый импульс развитию государственно-частного партнерства в России.