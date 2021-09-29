МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не относится к деловому и инвестиционному климату в России, речь о государствненой измене, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Титов призвал правоохранителей разъяснить дело Сачкова

Ранее Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене, об этом РИА Новости сообщила представитель суда Анастасия Романова.

"Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя президента, Путин ежедневно получает доклады от ФСБ по всем профильным вопросам. На уточняющий вопрос, был ли президент в курсе задержания Сачкова, Песков ответил: "Здесь я не могу сказать, я просто могу сказать, что ежедневно докладывается по профильным вопросам со стороны ФСБ".

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви.

"Действительно, мы в СМИ видели информацию, деталями мы не располагаем", — сказал Песков.

"Нет, безусловно, нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что IT-сфера будет бояться сотрудничества с зарубежными или российскими госведомствами.

"Во-первых, все-таки никакой связи между этими упомянутыми делами нет, это первое. Однозначно, нет никакой связи", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли история с Сачковым отразиться на бизнес-климате в России, учитывая, что совсем недавно завершилось дело Калви.

В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.