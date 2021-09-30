МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роскосмоса" в 2020 году по сравнению с 2019 годом упала примерно в 42 раза, следует из годового отчёта, опубликованного госкорпорацией. Ракета американской компании Firefly Aerospace взорвалась

"Финансовый результат деятельности госкорпорации "Роскосмос" отражен в отчете о финансовых результатах в сумме 2 миллиардов 219,414 миллионов рублей (до налогообложения) и сформирован из прибыли от международной космической деятельности, доходов от участия госкорпорации "Роскосмос" в уставных капиталах акционерных обществ и процентов по депозитным вкладам, выданным займам и остаткам денежных средств на расчетных счетах. Чистая прибыль составляет 292,633 миллиона рублей", — говорится в отчете.

При этом в 2019 году чистая прибыль составляла 12 миллиардов 501 миллион рублей, а прибыль до налогообложения была 14 миллиардов 23 миллиона рублей.